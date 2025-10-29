На Земле прогнозируют слабые магнитные бури

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури, вызванные воздействием корональной дыры, возможны на Земле 29 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируются возмущения и магнитные бури низкого уровня из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце. Вспышечная активность — спокойная», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что наблюдается постепенный рост геомагнитной активности.