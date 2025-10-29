В Перми прошел третий фестиваль «Мед Пикник», собравший более 250 участников

В столице Прикамья состоялся уже третий по счету фестиваль «Мед Пикник» — необычная медицинская конференция, которая в этом году объединила свыше 250 студентов медицинских колледжей и вузов региона.
Это двухдневное мероприятие стало площадкой для обмена опытом, вдохновения и профессионального общения молодых медиков. Первый день посвятили студентам колледжей, а второй — учащимся вузов и начинающим врачам. Участников ждали лекции, хакатон, тематические квесты и конкурс медико-социальных грантов. Среди обсуждаемых тем — профессиональное развитие, взаимодействие с пациентами и использование искусственного интеллекта в медицине.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Рожнева, поддержка молодых специалистов в регионе включает не только финансовые меры, такие как выплаты и компенсации аренды жилья, но и возможность участвовать в подобных мероприятиях.
«“Мед Пикник” помогает ребятам в неформальной обстановке познакомиться с профессионалами, увидеть современные технологии и понять, что медицина — это их путь», — отметил Рожнев.
В этом году фестиваль прошел в молодежном центре «Кристалл» и стал заметно масштабнее. Вице-президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков подчеркнул, что проект развивается и выходит за рамки привычных конференций: «Мы создаем живую среду, где студенты могут напрямую общаться с экспертами и видеть, как формируется будущее пермского здравоохранения».
Одним из ключевых событий стала презентация победителей конкурса медико-социальных грантов от «МедИнвестГрупп». Десять команд представили свои проекты представителям Минздрава и компании.
Среди идей — портативный кардиограф для домашнего использования, разработки для самодиагностики онкозаболеваний и программы по развитию паллиативной помощи. Так, волонтеры из Чайковского провели серию уроков для школьников, обучая их основам первой медицинской помощи.