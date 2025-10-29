В Перми прошел третий фестиваль «Мед Пикник», собравший более 250 участников

В этом году фестиваль прошел в молодежном центре «Кристалл» и стал заметно масштабнее. Вице-президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков подчеркнул, что проект развивается и выходит за рамки привычных конференций: «Мы создаем живую среду, где студенты могут напрямую общаться с экспертами и видеть, как формируется будущее пермского здравоохранения».