Суд обязал власти Омска восстановить подземную галерею в здании Музея им. М. А. Врубеля

Галерея, которая изначально была устроена как обходной путь вокруг городского торгового корпуса до 1917 года, долгое время не ремонтировалась. Необходимые ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные охранными обязательствами, так и не были проведены. Из-за этого граждане лишены возможности доступа к исторической части здания.