Суд обязал власти Омска восстановить подземную галерею в здании Музея им. М. А. Врубеля

Куйбышевский районный суд Омска вынес решение об обязании органов власти и БУК «Музей им. М. А. Врубеля» провести ремонтно-восстановительные работы подземной галереи. Она по закону является частью объекта культурного наследия. Решение суда вступило в законную силу после проверки апелляционной инстанцией.
Поводом для иска прокуратуры стало выявление серьезных нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия. По результатам проверки установлено, что подземная галерея, расположенная в историческом здании музея 1914 года постройки, находится в аварийном состоянии. Стены и перекрытия имеют многочисленные дефекты, разломы и частичные обрушения кирпичной кладки.
Галерея, которая изначально была устроена как обходной путь вокруг городского торгового корпуса до 1917 года, долгое время не ремонтировалась. Необходимые ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные охранными обязательствами, так и не были проведены. Из-за этого граждане лишены возможности доступа к исторической части здания.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
Несмотря на представление прокуратуры директору музея, достаточных мер для исправления ситуации принято не было. В связи с этим суд постановил обязать ответчиков завершить восстановительные работы в течение года после вступления решения в законную силу.
Министерство культуры Омской области попыталось оспорить судебное решение, однако апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры об отсутствии оснований для его отмены.
Прокуратура взяла фактическое исполнение судебного решения под контроль, чтобы обеспечить выполнение работ и сохранение исторического наследия.