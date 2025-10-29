В Иркутской области за сентябрь подорожали топливо и косметика

Инфляция в стране продолжает снижаться, но цены все еще растут. Чтобы это предотвратить, Центробанк будет долго держать высокие ставки по кредитам. Это повлияет на то, сколько люди берут кредитов и тратят денег. Ожидается, что к 2026 году инфляция снизится до 4−5% и останется на уровне 4% в будущем.