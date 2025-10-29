В Иркутской области за сентябрь подорожали топливо и косметика

В Иркутской области за сентябрь заметно подорожали косметика и топливо. Как рассказали КП-Иркутск в местном Отделении Банка России, сейчас снизились объемы производства бензина из-за ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому оптовые и розничные цены на топливо выросли за год почти на 16%. Также подорожали моющие и чистящие средства и медицинские товары. Несмотря на это годовая инфляция замедлилась и составила 7,7%.
— В то же время снизились цены на многие виды бытовой и цифровой техники, а машины с пробегом продолжили дешеветь. Спрос на эти товары в условиях высоких ставок по потребительским кредитам снизился, — отметил управляющий отделением Игорь Коржук.
Инфляция в стране продолжает снижаться, но цены все еще растут. Чтобы это предотвратить, Центробанк будет долго держать высокие ставки по кредитам. Это повлияет на то, сколько люди берут кредитов и тратят денег. Ожидается, что к 2026 году инфляция снизится до 4−5% и останется на уровне 4% в будущем.