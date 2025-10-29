Артемий Лебедев разрешил согражданам спать на работе

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» рассказал о том, что разрешает своим сотрудникам спать на работе. Он отметил, что отдых в течение смены не является проблемой, если не мешает выполнению поставленных задач.
— Но если после этого дизайнер не сделает свою работу вовремя или будет выдавать (плохие — прим. «ВМ») логотипы, то уволен он будет не потому, что он спал на работе, а потому, что логотипы (плохие — прим. «ВМ»), — объяснил блогер.
Дизайнер широко известен своими эпатажными высказываниями и категоричными заявлениями. Так, ранее он призвал сограждан работать по 15 часов в день, отметив, что сам трудится без выходных и отпусков на протяжении уже 30 лет.
Блогер также выразил мнение, что граждане России ведут себя крайне провинциально, когда придают слишком большое значение визитам иностранцев.
Лебедев также раскритиковал документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», назвав его скучным. Он охарактеризовал подготовку этой картины как пиар-ход.