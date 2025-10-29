Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артемий Лебедев разрешил согражданам спать на работе

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» рассказал о том, что разрешает своим сотрудникам спать на работе. Он отметил, что отдых в течение смены не является проблемой, если не мешает выполнению поставленных задач.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» рассказал о том, что разрешает своим сотрудникам спать на работе. Он отметил, что отдых в течение смены не является проблемой, если не мешает выполнению поставленных задач.

— Но если после этого дизайнер не сделает свою работу вовремя или будет выдавать (плохие — прим. «ВМ») логотипы, то уволен он будет не потому, что он спал на работе, а потому, что логотипы (плохие — прим. «ВМ»), — объяснил блогер.

Дизайнер широко известен своими эпатажными высказываниями и категоричными заявлениями. Так, ранее он призвал сограждан работать по 15 часов в день, отметив, что сам трудится без выходных и отпусков на протяжении уже 30 лет.

Блогер также выразил мнение, что граждане России ведут себя крайне провинциально, когда придают слишком большое значение визитам иностранцев.

Лебедев также раскритиковал документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», назвав его скучным. Он охарактеризовал подготовку этой картины как пиар-ход.

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше