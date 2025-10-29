Собянин: в декабре протестируют первый в России беспилотный метропоезд

Сергей Собянин рассказал, что внедрение умных технологий является ключевым направлением в развитии Москвы.
«Искусственный интеллект активно используется в различных сферах городского хозяйства столицы. В частности, он играет важную роль в транспортной системе, делая поездки более комфортными, быстрыми и безопасными», — подчеркнул мэр столицы.
Технология искусственного интеллекта (ИИ) легла в основу инновационной системы оплаты проезда с использованием биометрии в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК) и на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры могут проходить через турникеты, сканируя свое лицо с помощью камеры, без необходимости использования карт или мобильных устройств.
После активации сервиса в приложении «Метро Москвы», нейросеть генерирует уникальный биометрический ключ, который невозможно преобразовать обратно в изображение лица. Это обеспечивает высокий уровень безопасности, сопоставимый с банковским стандартом, и является разработкой правительства Москвы.
К концу 2025 года планируется подключить все турникеты метро и МЦК к оплате проезда по биометрии. В 2026 году сервис должен заработать на всех станциях МЦД. В дальнейшем ожидается его внедрение и в наземном транспорте.
ИИ также активно взаимодействует с пассажирами. С 2019 года система обрабатывает звонки на горячей линии московского транспорта по номеру 3210, отвечая на вопросы, например, о эвакуации автомобилей. За текущий год ИИ принял более 240 тысяч звонков.
Кроме того, в Москве начали курсировать беспилотные трамваи. Первый в России полностью автономный трамвай перевез уже более 26 тысяч пассажиров. ИИ и специальное программное обеспечение управляют движением трамвая без участия человека.
Трамвай выполняет все функции самостоятельно: останавливается, открывает и закрывает двери, реагирует на сигналы светофоров, пропускает пешеходов и придерживается расписания. В кабине вагона пока находится сотрудник трамвайного управления для соблюдения требований закона.
Еще два испытательных трамвая-лаборатории тестируют маршруты № 15, 23, 27, 30 и 31. К 2030 году планируется оснастить беспилотными технологиями две трети трамвайного парка столицы, а к 2035 году — довести этот показатель до 90%.
В декабре этого года начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда. Испытания будут проводиться без пассажиров на Большой кольцевой линии в ночное время на современных составах серии «Москва».
Безопасность в городском транспорте с 2020 года обеспечивается системой видеоаналитики «Cфера». Эта технология распознавания лиц помогает правоохранительным органам в поиске правонарушителей и пропавших людей. Благодаря ей в городском транспорте было обнаружено более 19 тысяч правонарушителей и найдено более 2,6 тысячи пропавших, включая свыше 450 детей.
«Внедрение искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития городского транспорта, делая его еще более удобным и безопасным», — заключил Сергей Собянин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2026 по 2028 год в Москве построят более тысячи городских объектов, на эти цели выделено почти 3 трлн рублей, что составляет 47% расходной части городского бюджета.