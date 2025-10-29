Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон

Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места — самолетные кресла в отдельном зале, остальные — в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства — 126 метров, ширина — 18,5 метров, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.