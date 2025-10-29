В Волгоградской области нашли опасный фермерский творог

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Волгоградской области партию опасного творога. Благодаря работе умной системы «Меркурий», которая использует искусственный интеллект и аналитические модули для контроля за продукцией, на площадке частного лица выявили электронный ветеринарный документ на 6 килограммов творога, но без указания важнейших параметров — процента жира и белка.
Отсутствие этих данных — прямое нарушение сразу нескольких законов о качестве и безопасности пищевых продуктов. Потребитель имеет право знать, что он ест, и эти цифры напрямую влияют на пищевую ценность и соответствие продукта заявленным стандартам.
Нарушителю, частному лицу, объявили предостережение о недопустимости таких действий. Документы на творог аннулировали. Это значит, что 6 килограммов продукции теперь не могут быть законно проданы или использованы.
Кроме того, материалы проверки передали в комитет ветеринарии Волгоградской области и природоохранную прокуратуру для дальнейших разбирательств и принятия мер в рамках их компетенции.