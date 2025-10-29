В Волгоградской области нашли опасный фермерский творог

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Волгоградской области партию опасного творога. Благодаря работе умной системы «Меркурий», которая использует искусственный интеллект и аналитические модули для контроля за продукцией, на площадке частного лица выявили электронный ветеринарный документ на 6 килограммов творога, но без указания важнейших параметров — процента жира и белка.