Минтруд предлагает удовлетворяющую работодателей квоту на иностранных рабочих

Минтруд РФ предложил установить квоту на привлечение квалифицированных работников из визовых стран на 2026 год в объеме 278,9 тысячи разрешений. Такой запрос подтвердили работодатели из разных регионов страны на заседаниях межведомственных комиссий.
Квота предусматривает выдачу разрешений на наем иностранных специалистов под конкретные заявки предприятий, если межведомственная комиссия региона подтверждает, что найти нужных работников внутри субъекта невозможно.
Формирование квоты ведется исключительно на основе утвержденных заявок работодателей на региональном и федеральном уровнях. Часть разрешений предназначена для продления уже действующих. При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд. Каждый специалист обязан оформить рабочую визу и разрешение на работу.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что приоритетом остается трудоустройство граждан России. Привлечение иностранцев допускается только при документально подтвержденной нехватке кадров. По его словам, около 92% квоты приходится на квалифицированных рабочих, занятых в промышленности и инфраструктурных проектах, а около 8% — на сотрудников, выполняющих тяжелую или вспомогательную работу.
Ранее KP.RU писал, что депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, не должны привозить с собой семьи. Парламентарий отметил, что приезжающие на заработки иностранцы должны отработать установленный срок и вернуться на родину.