В Самаре разработают механизм бережного ремонта и использования исторических домов

«По ОКН вся нормативная база разработана и действует, а что касается исторических зданий — есть много неурегулированных вопросов, — отметил глава Самары. — Будем работать с Фондом капремонта региона, с архивами, создавать подробные паспорта исторических домов, при ремонте фасадов восстанавливать историческую колеровку. Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти-семи лет. Подобная успешная практика — создание паспортов исторических домов — уже есть у других регионов России».
К принятию такого решения власти сподвигнул недавно произошедший в Самаре случай. При капремонте дома на улице Молодогвардейской, 55, обнаружили рекламную вывеску начала ХХ века. Под слоем штукатурки сохранились фрагменты текста: «Обувь мужская, дамская и детская». Специалисты рассматривают версию о возможном авторстве художника Кузьмы Петрова-Водкина, который в молодости создавал вывески для самарских лавок.
«В данном конкретном случае вывеску удалось сохранить “в режиме ручного управления”, но необходимо, чтобы в дальнейшем это было закреплено в нормативных документах», — отметил Носков. Таким образом, участок фасада законсервируют, затем надпись отреставрируют и сделают историческим арт-объектом.
По словам главного архитектора Самары Ильи Соколова, работа по сохранению подобных исторических деталей и фасадов начнется с создания нормативной документации, проработки паспортов фасадов зданий.
Если зданию потребуется перекраска фасадов, мы будем руководствоваться архивными материалами, восстанавливая первоначальное цветовое решение. — Главное — не торопиться и проводить ремонтно-реставрационные работы грамотно.
Тем временем вопрос сохранения исторического наследия в Самаре стоит сегодня остро. Как сообщила на своей странице в соцсети председатель Самарского реготделения ВООПИК Нина Казачкова, в октябре представители общества встречались с главой Самары, руководителем гордепартамента управления имуществом (ДУИ) и руководителем новой организации «Агентство развития исторической Самары» по поводу последних пожаров в старых домах, судьбы других пустующих исторических зданий, а также печально известных «дыр» в уличном фронте исторического поселения, образовавшихся от сносов домов без охранного статуса.
От ДУИ новости неутешительные: ожидаются новые «дыры», ибо никакого юридического механизма, который бы позволил после сноса не убирать объекты с кадастра — для возможности нового строительства в тех же габаритах, не найдено, а отказываться от федеральных денег, выделяемых на сносы по программе «Расселение из ветхого и аварийного жилья», город не хочет, так как это отложит переселение людей еще на 10−15 лет.
По ее словам, предложение ВООПИК ввести все исторические здания по красной линии в перечень ЦГФО (ценные градоформирующие объекты, что гарантировало бы их сохранность от сноса), у которых охраняемым параметром являлся бы только контур пятна застройки, «было воспринято в штыки». «Мэр считает, что это еще больше усложнит ситуацию, — рассказала Казачкова. — К Госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области мы уже обращались с таким же предложением и получили неопределенную отписку об ожидании изменений относительно ЦГФО в федеральном законодательстве. Формально нет никаких препятствий придать всей исторической застройке по красным линиям статус ЦГФО, тем более что большинство этих зданий входили в изначальный перечень до того, как его изрядно сократили отдельные члены согласительной комиссии в 2020 году».
По мнению градозащитницы, есть и другой выход — региональные нормативы проектирования специально для исторического поселения, которые бы позволили строить новые здания в образовавшихся пустотах по «историческим» правилам. «Но, насколько нам известно, какой-то внятной работы по ним не ведется. Обсуждаются только возможности», — отметила Казачкова.
Комментарий.
Татьяна Вавилонская, завкафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Академии строительства и архитектуры Самарского политеха:
— В рамках создания концепции устойчивого развития Самары мы разрабатываем мастер-план исторического поселения и инвестпаспорта каждого квартала, входящего в границы исторического поселения. Практически 99 процентов этих документов готовы, и они, в общем-то, вызывают интерес среди инвесторов. А что касается мастер-плана, то он сейчас находится на завершающем этапе. У нас есть три концепции мастер-плана, разработанные на предшествующем этапе работы. Это три принципиальных стратегии: город туристов, город инвесторов и город для людей.
Концепция «Город туристов» ориентирована на малый и средний бизнес и требует достаточно большой господдержки тех проектов, которые они будут реализовывать на территории исторического поселения. «Город инвесторов» подразумевает строительство масштабной или массовой застройки. Она предполагает развитие за счет механизма КРТ. И последняя концепция — «Город для людей» -предполагает развитие предыдущих двух концепций одновременно и ведет к достаточно симметричному развитию территории как исторической, так и резервных зон, расположенных на периферии исторического поселения.