В Самаре разработают механизм бережного ремонта и использования исторических домов

По ее словам, предложение ВООПИК ввести все исторические здания по красной линии в перечень ЦГФО (ценные градоформирующие объекты, что гарантировало бы их сохранность от сноса), у которых охраняемым параметром являлся бы только контур пятна застройки, «было воспринято в штыки». «Мэр считает, что это еще больше усложнит ситуацию, — рассказала Казачкова. — К Госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области мы уже обращались с таким же предложением и получили неопределенную отписку об ожидании изменений относительно ЦГФО в федеральном законодательстве. Формально нет никаких препятствий придать всей исторической застройке по красным линиям статус ЦГФО, тем более что большинство этих зданий входили в изначальный перечень до того, как его изрядно сократили отдельные члены согласительной комиссии в 2020 году».