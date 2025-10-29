Ветеран СВО из Омской области выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Ветеран СВО Алексей Кошуков из Омска станет участником Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве с 30 октября по 2 ноября 2025 года. Мероприятие проводится при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» и соберет финалистов из 42 регионов России. Участники будут соревноваться в 22 профессиональных компетенциях.
Алексей Кошуков, несмотря на сквозное ранение правого предплечья, полученное при выполнении боевых задач, проявил невероятную силу духа и решимость. Он выбрал путь самореализации и теперь представляет Омскую область в номинации «Фотограф».
«Алексей очень ответственно подошел к подготовке, выполняя все рекомендации и постоянно совершенствуясь. К финалу чемпионата Алексей готовился с особым усердием, занимаясь у профессиональных фотографов и много работая самостоятельно. Он начал с нуля, и его прогресс впечатляет», — отметил наставник героя Алексей Федосеев.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» станет площадкой для демонстрации профессиональных навыков людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
