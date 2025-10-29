Ветеран СВО из Омской области выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

«Алексей очень ответственно подошел к подготовке, выполняя все рекомендации и постоянно совершенствуясь. К финалу чемпионата Алексей готовился с особым усердием, занимаясь у профессиональных фотографов и много работая самостоятельно. Он начал с нуля, и его прогресс впечатляет», — отметил наставник героя Алексей Федосеев.