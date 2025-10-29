Октябрь для тех, кому за 60. В Краснокамске провели месячник пожилых людей

В октябре в Прикамье традиционно проходит месячник пожилого человека. Весь месяц для людей старшего возраста местные власти, депутаты и общественники организуют бесплатные и полезные мероприятия. Цель простая — показать, что о старшем поколении помнят и заботятся. В Краснокамске центром таких мероприятий стала приёмная депутата Законодательного собрания Пермского края Дмитрия Пылёва. За октябрь здесь прошло больше десятка разных активностей.
Поэзия и физкультура.
Одно из самых трогательных мероприятий состоялось в День учителя. Для ветеранов педагогического труда организовали литературный вечер, посвящённый творчеству Сергея Есенина. Вела встречу Галина Волокитина — руководитель инклюзивной театральной студии «Фантазия» и общественной организации Центр трудовой реабилитации инвалидов «Я всё могу».
«Учителя — особая категория людей. Они всю жизнь учили других, а теперь важно создать условия, чтобы они сами могли учиться чему-то новому, открывать для себя что-то интересное. Многие из пришедших на встречу преподавали литературу, но даже они узнали новые факты о великом поэте», — рассказывает Дмитрий Пылёв.
Активно поддерживает депутат и тех, кто занимается физкультурой и спортом. Уже 15 лет в Краснокамске работает группа «Здоровье». Больше сотни человек пенсионного возраста регулярно занимаются ЛФК под руководством инструктора Нины Тимофеевой. В октябре группа получила подарок — новый спортивный инвентарь.
«Современная медицина говорит: движение — это жизнь. Но одно дело — понимать это умом, другое — создавать условия для занятий. Мы передали группе профессиональные коврики, гантели, фитболы, обручи. Теперь занятия станут разнообразнее и интереснее», — комментирует депутат.
Не оставлять людей.
Одним из важных мероприятий стала встреча с юристом. Практикующий специалист Юлия Борзенкова рассказала пенсионерам, как защититься от мошенников. Юрист дала конкретные рекомендации: никогда не произносить слово «да» в разговоре с незнакомцами по телефону, оформить через МФЦ запрет на использование личной информации.
«Проблема мошенничества касается практически каждой семьи. У кого-то пострадали родители, у кого-то — соседи или знакомые. При этом юридическая помощь стоит дорого, не каждый пенсионер может себе позволить консультацию адвоката. Поэтому мы организовали бесплатную встречу со специалистом. После нее многие подходили, благодарили, говорили, что теперь будут осторожнее», — отмечает Дмитрий Пылёв.
А 25 октября прошло ещё одно важное и душевное мероприятие. В Краснокамск приехала делегация активистов из Пермского муниципального округа. В составе группы — участники самодеятельного хора и баянист. Под музыкальное сопровождение краснокамцы и их гости вместе лепили пельмени.
«Это был удивительный день. Представьте: почти полсотни человек лепят пельмени, поют под баян любимые песни и при этом обсуждают серьёзные вещи, какие проекты можно реализовать совместно», — делится впечатлениями депутат.
Месячник пожилого человека закончился, но работа продолжается. В планах — регулярные встречи в приёмной депутата, новые мастер-классы, экскурсии.
«Часто говорят, что старость — это одиночество. Но это неправда. Просто нужно создавать места и поводы для встреч. Наша приёмная открыта для всех. Приходят бабушки с внуками на мастер-классы по рукоделию, собираются ветераны комсомола, чтобы вспомнить молодость. Главное — не оставлять людей наедине с их проблемами», — резюмирует Дмитрий Пылёв.