Октябрь для тех, кому за 60. В Краснокамске провели месячник пожилых людей

«Часто говорят, что старость — это одиночество. Но это неправда. Просто нужно создавать места и поводы для встреч. Наша приёмная открыта для всех. Приходят бабушки с внуками на мастер-классы по рукоделию, собираются ветераны комсомола, чтобы вспомнить молодость. Главное — не оставлять людей наедине с их проблемами», — резюмирует Дмитрий Пылёв.