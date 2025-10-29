Ричмонд
Компания в Новосибирской области ускорила монтаж инженерных сетей

Благодаря внедрению бережливых технологий выработка сотрудников на предприятии также выросла почти на 19%

Предприятие «СтройТеплоПром», расположенное в Новосибирской области, ускорило монтаж инженерных сетей почти на 16% при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).

Таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе сотрудников компании и экспертов РЦК. Они выявили ряд потерь, снижающих производительность монтажной бригады. Среди них — усложненная транспортировка инструментов и оборудования со склада до места выполнения работ.

«Мы изменили подход к организации работы, внедрили стандарт мест хранения материалов и комплектующих, провели обучение монтажников. Теперь специалисты проводят подготовительные работы и размещают материалы и комплектующие для монтажа максимально близко к участку работ, что существенно сокращает время и упрощает работу», — рассказал старший руководитель проектов РЦК Сергей Дворецкий.

По словам директора предприятия, благодаря решению проблем в компании также удалось увеличить выработку сотрудников почти на 19%. Узнать больше о том, как можно оптимизировать производство, можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.