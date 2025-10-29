В Великих Луках пройдет карьерный форум «Найди себя в Псковской области»

Карьерный форум «Найди себя в Псковской области» пройдет с 31 октября по 1 ноября в Великих Луках при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В мероприятии примут участие более 150 человек, включая представителей Белоруссии и Абхазии. Во время форума проведут открытое собеседование с ведущими работодателями региона, панельную сессию «Карьера в Псковской области: формула успеха», практические тренинги, организуют интерактивные площадки, викторины и многое другое.
Также на площадке будет работать психолог, который даст советы по личностному развитию, мотивации и психологической поддержке. Свои возможности и практики представят Российские студенческие отряды, Движение первых, детский технопарк «Кванториум».
«Форум уже доказал свою эффективность. Его участники и партнеры находят себя в новой сфере, становятся руководителями и реализуют успешные проекты в регионе. Главная задача — помочь молодым людям задуматься о своей карьерной траектории, “упаковать” свои навыки, понять тренды рынка труда и найти точки роста здесь, в Псковской области», — отметила министр труда и занятости региона Алена Трунова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.