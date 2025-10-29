Стало известно, что в Забайкалье ограничили время продажи энергетиков

В Забайкальском крае теперь нельзя купить энергетики с 21:00 до 10:00. Депутаты регионального заксобрания приняли такой закон.
Инициатором этого законопроекта выступила Региональная служба по тарифам. Они исходили из того, что студенты и школьники частенько покупают энергетики поздно вечером или с утра, чтобы взбодриться. А ведь это, по мнению авторов закона, здоровью вредит — может спровоцировать и проблемы с давлением, и сердцем, и даже диабет, передает «ТАСС».
Депутаты единогласно решили, что такие временные рамки помогут снизить потребление этой газировки. Кстати, это уже не первая общероссийская тенденция.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о том, что любая реклама энергетиков и похожих напитков должна содержать предупреждение о вреде, если пить их слишком много. Такое требование начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Добавим, что уже сейчас в России запрещено продавать энергетики несовершеннолетним. Этот запрет работает с 1 марта текущего года. После введения новых правил отмечается, что рост продаж энергетиков снизился.
