Стало известно, что в Забайкалье ограничили время продажи энергетиков

Инициатором этого законопроекта выступила Региональная служба по тарифам. Они исходили из того, что студенты и школьники частенько покупают энергетики поздно вечером или с утра, чтобы взбодриться. А ведь это, по мнению авторов закона, здоровью вредит — может спровоцировать и проблемы с давлением, и сердцем, и даже диабет, передает «ТАСС».