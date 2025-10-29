«Пусть нашедшему будет так же хорошо, как и нам»: семья обнаружила на пляже бутылку с посланиями солдат Первой мировой

Семья Браун обнаружила на побережье Австралии бутылку с посланиями времен Первой мировой войны, написанными двумя австралийскими солдатами. Находка была сделана 9 октября на пляже Уортон-Бич, пишет AP.
Внутри стеклянной бутылки находились написанные карандашом веселые письма, которые датировались 15 августа 1916 года. Авторами посланий были рядовые Малкольм Невилл и Уильям Харли. Их судно покинуло порт Аделаиды 12 августа того же года и направлялось в Европу, где солдаты должны были присоединиться к 48-му пехотному батальону.
Невилл погиб в бою спустя год после написания письма. Харли был дважды ранен, но выжил и скончался в 1934 году от болезни, которую его семья связывает с воздействием немецких газов в окопах.
В своем послании Невилл просил нашедшего бутылку передать письмо его матери. Харли выражал надежду, что нашедший сохранит его записку: «Пусть нашедшему будет так же хорошо, как и нам сейчас».
Невилл сообщал, что хорошо проводит время, а еда на корабле вкусная, за исключением одного блюда, которое пришлось выбросить за борт. Он писал, что, несмотря на качку, они чувствуют себя счастливыми. Оба солдата указали в письмах свое приблизительное местонахождение в море.
Деб Браун предположила, что бутылка провела более века закопанной в песчаных дюнах, и недавно была вымыта на берег в результате эрозии. Бумага внутри оказалась мокрой, но текст сохранил читаемость, что позволило женщине разыскать родственников обоих солдат.
