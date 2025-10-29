«Пусть нашедшему будет так же хорошо, как и нам»: семья обнаружила на пляже бутылку с посланиями солдат Первой мировой

Невилл сообщал, что хорошо проводит время, а еда на корабле вкусная, за исключением одного блюда, которое пришлось выбросить за борт. Он писал, что, несмотря на качку, они чувствуют себя счастливыми. Оба солдата указали в письмах свое приблизительное местонахождение в море.