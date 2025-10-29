Ричмонд
В Мурманске откроют новый фиджитал-центр

Сейчас в здании завершают отделочные работы и настраивают оборудование.

Фиджитал-центр построили в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России» в Мурманске. Специалистам осталось завершить отделочные работы и настроить оборудование, сообщили в областном центре информационных технологий.

«Уникальное пространство рассчитано в первую очередь на молодежь и сочетает в себе киберспорт, занятия в виртуальной реальности, физическую активность на открытом воздухе. Подрядчику поставлена задача — обеспечить высокое качество работ и в ближайшее время открыть двери центра для жителей и гостей города», — сказала заместитель главы региона Анна Головина.

Посетители фиджитал-центра смогут участвовать там в турнирах, выполнять различные задания, а также отслеживать личные достижения и спортивный прогресс в специальном рейтинге. На прилегающей территории создадут инфраструктуру для игр в мини-футбол и стритбол, занятий физической культурой.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.