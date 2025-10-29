В Мурманске откроют новый фиджитал-центр

«Уникальное пространство рассчитано в первую очередь на молодежь и сочетает в себе киберспорт, занятия в виртуальной реальности, физическую активность на открытом воздухе. Подрядчику поставлена задача — обеспечить высокое качество работ и в ближайшее время открыть двери центра для жителей и гостей города», — сказала заместитель главы региона Анна Головина.