Минобразования: Таблички «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова установили единожды

Таблички «Малоимущие» и «СВО» в одной из школьных столовых города Азова Ростовской области установили единожды. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Министерстве образования региона.
— По результатам проверки установлено, что в МБОУ СОШ № 11 для удобства раздачи порций работник организации питания поставил на стол таблички с категорией питающихся. Эти таблички были установлены единожды, — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что управление образования города провело совещание с организаторами питания, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем и обеспечить строгое соблюдение стандартов качества питания, передает ТАСС.
В Сети распространилось фото из школы, где в столовой на столах установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». 28 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на данный инцидент. Она заявила, что это является дискриминацией.
Позже глава города Дмитрий Устименко сообщил, что директора этой школы уволили. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ситуацию с табличками грубейшей дискриминацией.