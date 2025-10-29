Минобразования: Таблички «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова установили единожды

В Сети распространилось фото из школы, где в столовой на столах установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». 28 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на данный инцидент. Она заявила, что это является дискриминацией.