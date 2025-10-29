В ноябре жители Татарстана увидят звездопад Леониды из созвездия Льва

В ночь с 17 на 18 ноября татарстанцев ждет пик активности метеорного потока Леониды. В это время небо буквально оживет. До 15 «падающих звезд» в час можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Леониды — это «дети» кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая возвращается к Солнцу каждые 33 года. Когда ее частицы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, создавая яркие метеоры. Этот поток активен ежегодно с 6 по 30 ноября, но пик приходится на середину месяца. Свое название явление получило благодаря созвездию Льва, где расположена область, из которой вылетают «падающие звезды».
Чтобы насладиться этим зрелищем, нужно выбрать безоблачное место и уделить внимание деталям. Астрономы советуют не отвлекаться на посторонние дела и полностью погрузиться в атмосферу ночного неба.
Напомним, на прошлой неделе в Татарстане выпал первый снег. Зима пришла в Нурлатский район.