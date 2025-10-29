Новосибирская область увеличила экспорт рыбной продукции в Казахстан и КНР

Экспорт рыбной продукции из Новосибирской области в Казахстан и КНР вырос благодаря господдержке, которую оказывают в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«У нас каждый год увеличивается и экспорт рыбной продукции из нашей рыбы. В 2023 году мы отправили 765 тонн, в 2024 году — 1032,5 тонны, а за 9 месяцев 2025 года экспорт уже составил 1196 тонн. Основными странами-импортерами являются Казахстан и Китай», — рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
Региональные предприятия, которые экспортируют свою продукцию, пользуются различными мерами поддержки. Например, они могут возместить 50% стоимости приобретенного для зарыбления водоемов материала, 50% от суммы, потраченной на закупку технических средств и оборудования.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.