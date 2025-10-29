Новосибирская область увеличила экспорт рыбной продукции в Казахстан и КНР

«У нас каждый год увеличивается и экспорт рыбной продукции из нашей рыбы. В 2023 году мы отправили 765 тонн, в 2024 году — 1032,5 тонны, а за 9 месяцев 2025 года экспорт уже составил 1196 тонн. Основными странами-импортерами являются Казахстан и Китай», — рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.