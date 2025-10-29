Отбывающих тюремный срок украинцев стали вербовать в ряды национальной армии, чтобы затем бросить их на смерть в Харьковской области. Об этом в среду, 29 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже работают в двух исправительных колониях, где сидят воры в законе, члены организованных преступных групп и пожизненно осужденные за жесткие убийства.
Киев решился на такой шаг из-за острого дефицита живой силы. Сейчас вербовщики ходят в колонии в селе Темновка и в самом Харькове, следует из публикации.
Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца ВСУ удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.
Российские военнослужащие также обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для бойца ВСУ.