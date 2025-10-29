Кишинёв, зажигай свечи: пока дети на каникулах, у жителей столицы отключат электричество

О запланированных на 29 октября работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
А. Руссо, 2, 2/2, 4, Киев, 16/1, 16/3, 16/4 — с 09:20 до 16:00.
А. Руссо, 2, 2/2, 9001, Киев, 5, 6, 6/1, 8/1, 10/1, 11, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16A, 16/1, 16/2 — с 09:20 до 16:00.