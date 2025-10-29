Троицкая гимназия имени Городовикова в Калмыкии получила новый автобус

Гимназия имени Б. Б. Городовикова, расположенная в селе Троицком в Калмыкии, получила новый автобус при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства республики.
Машину будут использовать для организации поездок на спортивные соревнования, турниры, олимпиады, творческие конкурсы. Автобус оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных школьных путешествий. В салоне есть специальные полки для рюкзаков, а 23 посадочных места оснащены ремнями безопасности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.