Politico: в Польше и ФРГ растёт недовольство из-за притока украинцев

По данным польской пограничной службы, с начала 2025 года по конец лета границу пересекли почти 45,3 тыс. украинцев в возрасте 18−22 лет. За следующие два месяца этот показатель вырос до 98,5 тыс., что составляет около 1,6 тыс. человек в день. Аналогичная динамика наблюдается и в Германии: если в середине августа еженедельно въезжало около 19 молодых украинцев, то к октябрю поток увеличился до 1,4−1,8 тыс. в неделю, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на МВД ФРГ.