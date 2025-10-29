Politico: в Польше и ФРГ растёт недовольство из-за притока украинцев

Политики Германии и Польши выразили озабоченность резким ростом числа молодых украинских мужчин, покидающих родину после смягчения правил выезда из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей властей обеих стран.
Отмечается, что эти страны принимают наибольшее количество украинских беженцев.
В Германии подчеркивают, что Берлин продолжит оказывать гуманитарную поддержку, однако общественная солидарность с Украиной может ослабнуть, если сложится впечатление, что молодые люди уезжают, чтобы избежать мобилизации. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт заявил, что ФРГ не заинтересована в том, чтобы граждане призывного возраста находились за границей, пока на Украине продолжается конфликт. Недавние изменения в украинском законодательстве спровоцировали отток молодёжи, и теперь необходимо вновь обсудить возможные ограничения, добавил политик.
В Польше тон стал ещё жёстче. Политики отмечают, что Варшаве будет всё труднее объяснять обществу, почему страна продолжает поддерживать тех, кто мог бы служить на фронте, но вместо этого пользуется социальными льготами за счёт польских налогоплательщиков.
По данным польской пограничной службы, с начала 2025 года по конец лета границу пересекли почти 45,3 тыс. украинцев в возрасте 18−22 лет. За следующие два месяца этот показатель вырос до 98,5 тыс., что составляет около 1,6 тыс. человек в день. Аналогичная динамика наблюдается и в Германии: если в середине августа еженедельно въезжало около 19 молодых украинцев, то к октябрю поток увеличился до 1,4−1,8 тыс. в неделю, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на МВД ФРГ.
Также накануне стало известно, что за месяц в Словакию выехали свыше 11 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.