Al Jazeera: 63 человека погибли при ударе Израиля по сектору Газа

Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов достигло 63 человек, сообщает Al Jazeera. Среди погибших — 24 ребенка.
В ночь на среду, 29 октября, по информации СМИ, авианалетам подверглись города Газа, Хан-Юнис и Бейт-Лахия, а также лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава.
Также отмечается, что военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли город Рафах. По данным источников, удары пришлись на жилые дома и палатки беженцев, передает телеканал.
28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности.
Израильская армия 19 октября ударила по Рафаху на юге анклава. По информации СМИ, данное решение было принято из-за того, что боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в анклаве. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа.
При этом неделей ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился. По словам главы государства, ХАМАС согласился выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Действительно ли между Израилем и Палестиной наступил мир, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.