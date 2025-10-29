Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье задержан планировавший теракт на транспортном объекте агент Киева

ФСБ предотвратила теракт на транспортном объекте в Ставропольском крае.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта на транспортном объекте в Ставропольском крае. Задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, который действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Георгиевска посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника, и, по его указанию, осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения его подрыва», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в октябре 2025 года по поручению куратора он приобрел в розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. При выезде на место планируемого теракта для изучения местности подозреваемый был задержан.