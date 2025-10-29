На Ставрополье задержан планировавший теракт на транспортном объекте агент Киева

В ведомстве уточнили, что в октябре 2025 года по поручению куратора он приобрел в розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. При выезде на место планируемого теракта для изучения местности подозреваемый был задержан.