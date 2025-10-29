ФСБ предотвратили теракт на транспортном объекте в Ставропольском крае

В ЦОС уточнили, что этот человек инициативно вышел на связь с представителем некой украинской террористической организации, находящейся под контролем вражеских спецслужб, используя для этого мессенджер Telegram. По полученным от куратора инструкциям, задержанный осуществил фото- и видеофиксацию одного из региональных транспортных объектов. Целью этих действий, как было установлено, являлась последующая организация его подрыва.