Прораб из Москвы выиграл 36 млн рублей

Прораб из Москвы выиграл более 30 миллионов рублей в лотерею.
Москвич, работающий прорабом Ровшан Мусаев выиграл 36,5 миллиона рублей, отметив в лотерейных билетах даты дни рождений своих близких. Об этом журналистам рассказали в «Столото».
«В 335911-м тираже лотереи “Рапидо Про” был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев», — рассказали РИА Новости в компании.
Победитель оформил выигрыш и отметил, что на протяжении нескольких лет ставил одни и те же комбинации чисел — даты рождения, связанные с собой и близкими. Это принесло ему не только главный суперприз (36 505 172 рубля), но и дополнительные суммы.
Ранее в апреле житель Югры также получил семь миллионов рублей, купив билет за 300 рублей и угадав девять чисел. Подобные розыгрыша чаще всего проводятся к концу года.