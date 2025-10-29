Ямайку объявили зоной бедствия после разрушительного урагана «Мелисса»

По словам мужчины, больше всего от непогоды пострадало сельское хозяйство острова и туристический район. Он уточнил, что все, что оказалось в эпицентре урагана, было разрушено. Кроме того, от «Мелиссы» серьезно пострадал город Негрил, куда туристы обычно едут за песчаными пляжами, барами и отелями.