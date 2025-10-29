Россиянки стали чаще ездить в Турцию после просмотра турецких сериалов

По данным опроса онлайн-кинотеатра KION и сервиса отелей Level.Travel, 77 процентов россиян считают, что турецкие сериалы повысили интерес граждан к поездкам в Турцию.
Женщины, отдыхающие в одиночку, составляют половину всех туристов. Такие курорты наиболее популярны у женщин в возрасте от 31 до 44 лет. Многие из них приезжают в Турцию в поисках партнера. При этом за последние три года доля одиноких путешественниц увеличилась на два процента.
Респонденты отметили, что турецкие сериалы — это «отличный способ отвлечься от реальности и визуальный источник привлекательного колорита с красивым актерским составом в кадре». Согласно данным опроса, более половины респондентов мечтают стать героями турецкого фильма или сериала хотя бы на один день. Наиболее популярными среди россиян являются такие сериалы, как «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Зимородок», передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
23 января депутат Виталий Милонов заявил, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин. Парламентарий назвал подобную тенденцию попыткой выставить представителей НАТО как более положительных персонажей в сравнении с российскими мужчинами.