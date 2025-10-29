Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил использовать ИИ в предвыборной агитации

Суд запретил использование изображений людей, созданных искусственным интеллектом, в предвыборной агитации. Поводом для рассмотрения дела послужил иск, поданный челябинским обкомом КПРФ к избирательной комиссии региона.

Причина запрета — предотвращение риска формирования искаженного представления о партиях.

Суд запретил использование изображений людей, созданных искусственным интеллектом, в предвыборной агитации. Поводом для рассмотрения дела послужил иск, поданный челябинским обкомом КПРФ к избирательной комиссии региона.

Второй апелляционный суд отменил решение областного суда, который ранее разрешал использование подобных материалов. «Содержание понятия “изображение” в рамках избирательного законодательства должно интерпретироваться широко», — указано в новом мотивировочном решении, передает «Коммерсант». Основная причина запрета — предотвращение риска формирования у избирателей искаженного или недостоверного представления о кандидатах и партиях.

Челябинские коммунисты в рамках избирательной кампании выпустили листовку «Нам важен каждый!», при создании которой для иллюстраций использовали нейросеть. На плакате были изображены рабочий, предприниматель и учитель, чьи визуальные образы полностью сгенерировал искусственный интеллект. В КПРФ заявили о намерении обжаловать постановление во второй кассационной инстанции.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше