Казахстанка заплатит штраф за прогулы сына

Мать повторно привлекли к ответственности за то, что ее сын систематически пропускал занятия в школе. Женщине назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о повторном неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего (ч.2 ст. 127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области. Суд установил, что сын казахстанки 2011 года рождения со 2-го сентября без уважительных причин пропускал занятия в школе.

В июне 2025 года женщина уже привлекалась судом к административной ответственности за непосещение сыном занятий в школе. Санкция ч.2 ст. 127 КоАП предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 5 суток. Учитывая наличие несовершеннолетних детей, признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд снизил размер штрафа на 30%.

Постановлением суда казахстанку признали виновной. Ей назначили штраф в размере 41 тыс. тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.