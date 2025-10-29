Казахстанка заплатит штраф за прогулы сына

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о повторном неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего (ч.2 ст. 127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области. Суд установил, что сын казахстанки 2011 года рождения со 2-го сентября без уважительных причин пропускал занятия в школе.
В июне 2025 года женщина уже привлекалась судом к административной ответственности за непосещение сыном занятий в школе. Санкция ч.2 ст. 127 КоАП предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 5 суток. Учитывая наличие несовершеннолетних детей, признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд снизил размер штрафа на 30%.
Постановлением суда казахстанку признали виновной. Ей назначили штраф в размере 41 тыс. тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.