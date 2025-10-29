Казахстанка заплатит штраф за прогулы сына

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о повторном неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего (ч.2 ст. 127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области. Суд установил, что сын казахстанки 2011 года рождения со 2-го сентября без уважительных причин пропускал занятия в школе.