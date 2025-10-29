Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец помог сотрудникам ДПС задержать нарушителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске командир полка ДПС выразил благодарность жителю города, который не остался безучастным и помог полицейским при задержании агрессивных нарушителей.

Источник: ГИБДД РФ

Инцидент произошел ночью 14 марта на улице Советской. Экипаж ДПС остановил автомобиль без регистрационных номеров. Пьяный водитель вел себя подозрительно и постоянно держался за карман. При попытке проверки мужчина выбросил сверток с неизвестным веществом, а его пассажирка распылила слезоточивый газ в лицо инспекторам.

Пока один из сотрудников ДПС вызывал скорую помощь и докладывал о случившемся, задержанные попытались напасть на второго инспектора, рассказали в Госавтоинспекции. В этот момент мимо проходил мужчина, который заметил происходящее и незамедлительно вмешался, помог полицейскому сдержать нападавших до прибытия подкрепления.

Командир полка ДПС Красноярска Андрей Исаенко лично поблагодарил горожанина за проявленную смелость и решительность.

«Ваше мужество и готовность прийти на помощь в такой сложной ситуации не остались незамеченными. Благодаря вам злоумышленники были задержаны», — отметил Андрей Исаенко.

16+