Красноярец помог сотрудникам ДПС задержать нарушителей

Пока один из сотрудников ДПС вызывал скорую помощь и докладывал о случившемся, задержанные попытались напасть на второго инспектора, рассказали в Госавтоинспекции. В этот момент мимо проходил мужчина, который заметил происходящее и незамедлительно вмешался, помог полицейскому сдержать нападавших до прибытия подкрепления.