Красноярец помог сотрудникам ДПС задержать нарушителей

Инцидент произошел ночью 14 марта на улице Советской. Экипаж ДПС остановил автомобиль без регистрационных номеров. Пьяный водитель вел себя подозрительно и постоянно держался за карман. При попытке проверки мужчина выбросил сверток с неизвестным веществом, а его пассажирка распылила слезоточивый газ в лицо инспекторам.
Пока один из сотрудников ДПС вызывал скорую помощь и докладывал о случившемся, задержанные попытались напасть на второго инспектора, рассказали в Госавтоинспекции. В этот момент мимо проходил мужчина, который заметил происходящее и незамедлительно вмешался, помог полицейскому сдержать нападавших до прибытия подкрепления.
Командир полка ДПС Красноярска Андрей Исаенко лично поблагодарил горожанина за проявленную смелость и решительность.
«Ваше мужество и готовность прийти на помощь в такой сложной ситуации не остались незамеченными. Благодаря вам злоумышленники были задержаны», — отметил Андрей Исаенко.
