Воронежцы расплакались на детском спектакле

Очень растрогал воронежских зрителей спектакль «Мой добрый папа», который привез на Маршакфест Театр имени кукол из Санкт-Петербурга. Это пронзительная постановка — воспоминания мальчика о последних днях счастливого детства с отцом перед войной. Кавалерист-дирижер хоть и заставлял сына «играть сонатины Клементи», но кормил всю дворовую ватагу тазами мороженого, бесконечно ссужал соседям деньги, в общем, был самым добрым папой на свете. А потом ушел на фронт и погиб…
Спектакль создан по автобиографической повести известного советского детского писателя Виктора Голявкина (многие помнят одноименный фильм с Людмилой Гурченко и Александром Демьяненко). Ностальгическую атмосферу счастья, а потом щемящую печаль от потери создает на сцене всего один артист, несколько маленьких планшетных куколок и нехитрые декорации теневого театра. Но этого оказалось достаточно для впечатлений. Зрители сидели на спектакле, затаив дыхание, сопереживая маленькому герою, а в конце многие (в основном, родители) смахивали слезы.
Я стараюсь быть максимально органичным, искренним. К своему стыду, я прочитал эту повесть в довольно позднем возрасте, в 2013 году. Но сразу понял, что это надо поставить. Книга уникальная, и она очень современна. В 2015-м я сделал первую версию на пятерых артистов в Астраханском театре кукол. А потом ушел в частный театр, и спектакль стал играть на одного. Сценографию и куклы делали несколько лет. Из подручных средств — картона, проволоки (от бутылок шампанского), скатертей…