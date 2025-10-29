Воронежцы расплакались на детском спектакле

Я стараюсь быть максимально органичным, искренним. К своему стыду, я прочитал эту повесть в довольно позднем возрасте, в 2013 году. Но сразу понял, что это надо поставить. Книга уникальная, и она очень современна. В 2015-м я сделал первую версию на пятерых артистов в Астраханском театре кукол. А потом ушел в частный театр, и спектакль стал играть на одного. Сценографию и куклы делали несколько лет. Из подручных средств — картона, проволоки (от бутылок шампанского), скатертей…