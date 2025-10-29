Ричмонд
В Омске обнаружили превышение трёх опасных веществ в воздухе. В каких округах были выбросы?

Превышения ПДК зафиксировали в трёх округах.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 28 октября, по информации Обь-Иртышского УГМС, в различных районах Омска зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Так, на стационарном посту в Кировском округе (ул. 3-я Любинская, д. 7) были превышены следующие показатели:

оксид азота — в 1,22 раза; диоксид азота — в 1,04 раза; оксид углерода — в 2,74 раза.

В Центральном административном округе (ул. Багратиона, д. 27 г) зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,22 раза.

На стационарном посту в Советском округе (ул. 50 лет Профсоюзов) превышение ПДК оксида азота составило 1,4 раза.

Также на региональном посту в Центральном округе (ул. 10 лет Октября, д. 219) было зафиксировано значительное превышение ПДК оксида азота — в 2,98 раза.

На других региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.