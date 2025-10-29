В Омске усиливают борьбу с грызунами: что нужно знать жителям

Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание жителей на необходимость проведения мероприятий по борьбе с грызунами. С наступлением холодов хищники активно пробираются в теплые помещения: подвалы/. кладовые, в частном секторе — даже в квартиры. Как сегодня напомнили в ведомстве, специальные работы по уничтожению грызунов должны проводиться не только в квартирах, но и в местах общего пользования, а также на территориях, прилегающих к многоквартирным домам и муниципальным объектам.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, важная часть работы по борьбе с грызунами (а они являются главным звеном в передачи серьезных заболеваний) — профилактика. К таким мерам относятся: поддержание чистоты в местах общего пользования, герметизация щелей, проходов коммуникаций и дверных проемов.
Ответственность за проведение данных мероприятий лежит на управляющих организациях (в многоквартирных домах) и органах местного самоуправления (на муниципальных территориях). Сотрудники управляющих компаний обязаны регулярно проверять техническое и гигиеническое состояние домов и прилегающих территорий для учета численности грызунов.
Если грызуны обнаружены, необходимо провести мероприятия по уничтожению грызунов с привлечением лицензированных организаций. По завершении работ составляется акт, подтверждающий их выполнение.
Что делать, если вы заметили грызунов?
В местах общего пользования многоквартирного дома сообщите о проблеме в управляющую организацию.
На муниципальной территории направьте обращение в органы местного самоуправления (администрацию).
Если ответственные лица бездействуют или отказывают в проведении мероприятий, жители могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Омской области:
-через официальный сайт: petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ (требуется авторизация в ЕСИА);
-лично по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98 (прием ведется ежедневно с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 13:00).
Собственники помещений также обязаны поддерживать свои квартиры в надлежащем состоянии. Для дератизации можно использовать средства, разрешенные для применения в быту, либо заключить договор с профессиональной организацией.