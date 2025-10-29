В Омске усиливают борьбу с грызунами: что нужно знать жителям

Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание жителей на необходимость проведения мероприятий по борьбе с грызунами. С наступлением холодов хищники активно пробираются в теплые помещения: подвалы/. кладовые, в частном секторе — даже в квартиры. Как сегодня напомнили в ведомстве, специальные работы по уничтожению грызунов должны проводиться не только в квартирах, но и в местах общего пользования, а также на территориях, прилегающих к многоквартирным домам и муниципальным объектам.