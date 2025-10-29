В Перми утвердили новые требования к автомойкам

Согласно новым правилам, длина павильонов автомоек будет ограничена пределами от восьми до 25 метров, ширина — от шести до 15 метров, а высота не должна превышать шесть метров. Конструкции должны быть изготовлены из сварного металла, а отделка соответствовать одному из трех утвержденных дизайнов. Дополнительно документ требует размещения объектов на ровной площадке. В случаях установки кондиционеров, внешний блок должен располагаться на крыше, но его высота не может превышать уровень фасадного фриза.