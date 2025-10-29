Ричмонд
Нефтяники ХМАО будут готовить школьников к профессии с шестого класса

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и администрация Мегиона (ХМАО) заключили соглашение о поддержке профориентационных программ для школьников. Теперь детей будут готовить к карьере в нефтегазовой отрасли с шестого класса, сообщили URA.RU в компании.

Школьники из ХМАО углубленно изучают физику в школьной лаборатории, обустроенной нефтяниками.

«Мы начинаем профориентацию с шестого класса — это возраст, когда у детей появляется интерес к практической деятельности. Наша цель — чтобы к девятому классу каждый мегионский школьник понимал спектр возможностей, которые предоставляет “Мегионнефтегаз”, и мог осознанно выбрать между рабочей профессией и инженерной специальностью», — отметила директор по работе с персоналом предприятия Елена Ихсанова.

Готовить школьников ХМАО к поступлению в нефтяные вузы будут с шестого класса.

Корпоративный проект предприятия «Место роста» помогает школьникам определиться с будущей профессией и попробовать себя в роли нефтяника. Для ребят организуют экскурсии на производственные объекты, проводят мастер-классы и практические занятия в лабораториях. Выпускникам программы компания оплачивает обучение в профильных вузах и ссузах страны, а после этого трудоустраивает их в свою команду.

Нефтяники системно поддерживают развитие школьного образования в Мегионе. При поддержке компании в гимназии № 5 открылся Центр детских научных инициатив. А скоро там заработает IT-лаборатория, где подростки смогут осваивать программирование и цифровые технологии, применяемые в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в Мегионском политехническом колледже работает профильный лекторий, где учащиеся углубленно изучают ключевые для отрасли дисциплины.