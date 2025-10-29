Нефтяники ХМАО будут готовить школьников к профессии с шестого класса

«Мы начинаем профориентацию с шестого класса — это возраст, когда у детей появляется интерес к практической деятельности. Наша цель — чтобы к девятому классу каждый мегионский школьник понимал спектр возможностей, которые предоставляет “Мегионнефтегаз”, и мог осознанно выбрать между рабочей профессией и инженерной специальностью», — отметила директор по работе с персоналом предприятия Елена Ихсанова.