Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петров трогательно обратился к умершему коллеге по «Полицейскому с Рублёвки» Роману Попову

Актёр Александр Петров опубликовал в соцсетях трогательные строки в адрес своего коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, скончавшегося 28 октября. В своём обращении Петров охарактеризовал его как человека исключительной душевной силы и профессионального таланта.

«Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе!», — написал актёр, сопроводив пост архивным совместным снимком.

Петров также отметил, что Попов отличался особой теплотой в общении с коллегами на съёмочной площадке и трепетным отношением к семье. По словам актёра, покойный обладал уникальным умением «улыбаться затылком» и сохранять лёгкость даже в сложных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что актёр Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Ему был поставлен диагноз несколько лет назад, но в последнее время болезнь обострилась. Несмотря на усилия врачей и пройденный курс химиотерапии, остановить прогрессирование заболевания не удалось. Незадолго до смерти Роман Попов обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку и помощь в сборе средств на лечение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.