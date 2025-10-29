Петров трогательно обратился к умершему коллеге по «Полицейскому с Рублёвки» Роману Попову

«Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе!», — написал актёр, сопроводив пост архивным совместным снимком.
Петров также отметил, что Попов отличался особой теплотой в общении с коллегами на съёмочной площадке и трепетным отношением к семье. По словам актёра, покойный обладал уникальным умением «улыбаться затылком» и сохранять лёгкость даже в сложных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что актёр Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Ему был поставлен диагноз несколько лет назад, но в последнее время болезнь обострилась. Несмотря на усилия врачей и пройденный курс химиотерапии, остановить прогрессирование заболевания не удалось. Незадолго до смерти Роман Попов обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку и помощь в сборе средств на лечение.
