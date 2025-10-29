Эксперт Виноградов объяснил, чем грозит передача аккаунта от маркетплейса

Виноградов также отметил, что если с аккаунта совершаются действия, которые платформа сочтёт мошенническими — например, частые возвраты или попытки обмана системы, — ответственность всё равно несёт владелец профиля. Даже если операции выполнял другой человек, юридически они считаются действиями владельца. Такая ситуация особенно опасна для аккаунтов, используемых от имени компаний или индивидуальных предпринимателей: подобные нарушения могут быть квалифицированы как нарушение договора или неправомерный доступ к информации.