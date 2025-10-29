Эксперт Виноградов объяснил, чем грозит передача аккаунта от маркетплейса

Многие пользователи маркетплейсов, не обращая внимания на условия пользовательских соглашений, нередко делятся данными для входа в свои профили с родственниками, друзьями или коллегами. Это делают, чтобы оформить заказ, воспользоваться бонусами или получить скидку. Однако, как предупреждают специалисты, подобная практика может привести не только к блокировке аккаунта, но и к юридическим последствиям.
Доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с RT отметил, что крупнейшие российские маркетплейсы прямо запрещают передачу доступа к личным кабинетам третьим лицам. По его словам, аккаунт содержит персональные данные, историю покупок и платёжную информацию, а также может использоваться для возвратов или начисления бонусов. Если операции совершаются не владельцем, платформа вправе признать это нарушением и передать информацию банку или регулятору.
Эксперт подчеркнул, что особый риск возникает, когда через аккаунт проходят финансовые операции. Он пояснил, что если заказ оформляется на одного человека, а оплачивается чужой картой, банк может расценить такую транзакцию как подозрительную. Согласно закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», финансовые организации имеют право приостанавливать операции, не соответствующие обычному поведению клиента. Это может привести к блокировке карты и последующей проверке источника средств.
Виноградов также отметил, что если с аккаунта совершаются действия, которые платформа сочтёт мошенническими — например, частые возвраты или попытки обмана системы, — ответственность всё равно несёт владелец профиля. Даже если операции выполнял другой человек, юридически они считаются действиями владельца. Такая ситуация особенно опасна для аккаунтов, используемых от имени компаний или индивидуальных предпринимателей: подобные нарушения могут быть квалифицированы как нарушение договора или неправомерный доступ к информации.
С 1 сентября 2025 года начали действовать поправки к КоАП России, которые предусматривают административную ответственность за передачу данных для входа в интернет-сервисы (ст. 13.29.2 КоАП РФ). Теперь гражданам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 100 тысяч, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей. Эти меры применяются, если в действиях нет признаков более серьёзного преступления.
Чтобы избежать подобных рисков, юрист посоветовал пользоваться только личными аккаунтами, не передавать пароли даже близким людям и не оформлять заказы от чужого имени. Если же требуется совместный доступ — например, в рамках семьи, — безопаснее создать отдельный профиль, не связанный с персональными данными, бонусами и платёжными средствами. Такой подход, по словам эксперта, поможет избежать проблем с законом и сохранить контроль над действиями внутри платформы.
