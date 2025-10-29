Ричмонд
Архив «Титаника» со списком пассажиров продадут на аукционе за $100 тыс

На аукцион выставят личные вещи Фредерика Саттона, который погиб на «Титанике».

Архив «Титаника» со списком пассажиров первого класса продадут на аукционе Henry Aldridge & Son за 100 тыс. долларов, торги запланированы на ноябрь 2025 года, материал BBC перевел aif.ru.

Уточняется, что архив принадлежал 61-летнему Фредерику Саттону, который погиб во время крушения судна.

Кроме того, на аукционе продадут его вещи, в том числе золотое кольцо с инициалами.

«Обнаружить список пассажиров первого класса, который не только был на борту “Титаника”, но находился в воде и практически уцелел, действительно замечательно», — заявил аукционист Эндрю Олдридж.

По его словам, Саттона так и не нашли, хотя изначально его семье по ошибке отправили тело другого человека.

Ранее мотоцикл папы римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тыс. евро.