Архив «Титаника» со списком пассажиров продадут на аукционе за $100 тыс

Архив «Титаника» со списком пассажиров первого класса продадут на аукционе Henry Aldridge & Son за 100 тыс. долларов, торги запланированы на ноябрь 2025 года, материал BBC перевел aif.ru.
Уточняется, что архив принадлежал 61-летнему Фредерику Саттону, который погиб во время крушения судна.
Кроме того, на аукционе продадут его вещи, в том числе золотое кольцо с инициалами.
«Обнаружить список пассажиров первого класса, который не только был на борту “Титаника”, но находился в воде и практически уцелел, действительно замечательно», — заявил аукционист Эндрю Олдридж.
По его словам, Саттона так и не нашли, хотя изначально его семье по ошибке отправили тело другого человека.
