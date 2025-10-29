В Новосибирске дорожный патруль помог 36 автомобилистам за неделю

С 21 по 27 октября экипажи «Дорожного патруля» оказали помощь 36 водителям. Наибольшее число обращений зафиксировано 23 октября — 11 автомобилистов получили содействие. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ НСО ЦОДД.
Четыре раза патруль помогал с ремонтом колес на улицах Большевистской, Титова и Октябрьском мосту, еще пять водителей нуждались в запуске двигателя. Помощь также оказывалась на Кедровой, Тюменской, Немировича-Данченко, Бердском и Мочищенском шоссе, Бугринском и Октябрьском мостах, на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.
За этот период сотрудники патруля отработали 225 ДТП.