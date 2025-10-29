Сквер в городе Заречном Пензенской области облагородят до конца октября

«Здесь возвышается яркая красная ракета, а вокруг ракеты расположены миниатюрные модели планет, выполненные с высокой степенью детализации. Эти элементы не только украшают сквер, но и вдохновляют на размышления о бескрайних просторах космоса и возможностях будущего», — отметил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.