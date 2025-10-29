Сквер в городе Заречном Пензенской области облагородят до конца октября

Благоустройство сквера имени Демакова в городе Заречном в Пензенской области должны завершить до 1 ноября. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
В сквере уже провели современное освещение, смонтировали лавочки и небольшую сцену для проведения мероприятий, обустроили аллеи. Также там установили малые архитектурные формы, символизирующие космические путешествия.
«Здесь возвышается яркая красная ракета, а вокруг ракеты расположены миниатюрные модели планет, выполненные с высокой степенью детализации. Эти элементы не только украшают сквер, но и вдохновляют на размышления о бескрайних просторах космоса и возможностях будущего», — отметил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.