Минсельхоз рассказал о рекордном, но некачественном урожае в Казахстане

В Казахстане собрали рекордные 27 млн тонн зерна, но качество пшеницы оказалось ниже ожидаемого. По данным Минсельхоза, только 60% урожая относится к продовольственному классу.

Источник: Курсив

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что уборка пшеницы и ячменя завершена почти во всех регионах.

«Осталось убрать рис в Кызылординской области и кукурузу в южных регионах. По пшенице уборка практически завершена», — сказал он в кулуарах мажилиса.

По словам Султанова, погодные условия не повлияли на общий объем урожая, однако сказались на его качестве.

«Потерь из-за погодно-климатических явлений не зарегистрировано. Весь урожай собран, но около 60% зерна — это пшеница третьего класса, то есть продовольственная», — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что собранного объема достаточно для внутреннего рынка.

«Из собранных 27 млн тонн зерна, вы можете даже считать, этого полностью достаточно для обеспечения внутреннего рынка хлебом, мукой и макаронами», — добавил представитель Минсельхоза.

Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай. В 2024 году аграрии получили 26,5 млн тонн зерна — это на 55% больше, чем в 2023-м, который оказался неурожайным из-за засухи.

Ранее «Курсив» писал, что уборка урожая в Казахстане отстает на 10 дней из-за плохой погоды.