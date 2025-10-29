Минсельхоз рассказал о рекордном, но некачественном урожае в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что уборка пшеницы и ячменя завершена почти во всех регионах.
«Осталось убрать рис в Кызылординской области и кукурузу в южных регионах. По пшенице уборка практически завершена», — сказал он в кулуарах мажилиса.
По словам Султанова, погодные условия не повлияли на общий объем урожая, однако сказались на его качестве.
«Потерь из-за погодно-климатических явлений не зарегистрировано. Весь урожай собран, но около 60% зерна — это пшеница третьего класса, то есть продовольственная», — отметил вице-министр.
Он подчеркнул, что собранного объема достаточно для внутреннего рынка.
«Из собранных 27 млн тонн зерна, вы можете даже считать, этого полностью достаточно для обеспечения внутреннего рынка хлебом, мукой и макаронами», — добавил представитель Минсельхоза.
Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай. В 2024 году аграрии получили 26,5 млн тонн зерна — это на 55% больше, чем в 2023-м, который оказался неурожайным из-за засухи.
Ранее «Курсив» писал, что уборка урожая в Казахстане отстает на 10 дней из-за плохой погоды.