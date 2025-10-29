Стоимость трудового патента в Приморье вырастет с 2026 года

«По предварительным расчетам, ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году. Прогнозируется, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.