Стоимость трудового патента в Приморье вырастет с 2026 года

На заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты утвердили новый размер регионального коэффициента для расчета стоимости патентов на работу для иностранных граждан. Законопроект уже рассматривали в первом чтении в сентябре, теперь он также принят во втором и третьем чтениях. Изменения вступят в силу в 2026 году, сообщила пресс-служба ведомства.
«По предварительным расчетам, ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году. Прогнозируется, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По инициативе правительства региона коэффициент был повышен с 3,78 до 4,06. Этот показатель является ключевым при формировании ежемесячного авансового платежа по НДФЛ, который обязаны вносить трудовые мигранты, прибывшие в Россию в безвизовом порядке.
Напомним, размер ежемесячного платежа по патенту на осуществление трудовой деятельности для иностранных граждан увеличили в Приморском крае. Соответствующую инициативу краевого правительства на очередном заседании 24 сентября поддержали депутаты Заксобрания (ЗС). В агентстве миграционной политики назвали стоимость патента одной из самых высоких в стране.