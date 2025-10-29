Национальная археологическая служба появится в Казахстане — Мажилис одобрил законопроект

«Сегодня государство не имеет полной информации: кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно — кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов», — сказал Аймагамбетов.