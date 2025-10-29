Определена эффективная математическая модель для оценки терапии рака легкого

«Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета провели первое в своем роде сравнительное исследование пяти наиболее широко используемых моделей на основе клинических данных 381 пациента с немелкоклеточным раком легкого. С помощью продвинутого статистического анализа они выявили три наиболее надежные модели (BiExp, LExp, TGI) и определили сферу их применения», — говорится в сообщении.