Отреклась от прошлого и своего имени: где сейчас Наталья Поклонская и почему она теперь зовет себя Радведой

Поклонская долгое время показывала себя как ярая христианка. Она боролась против пошлости в кино и музыке, высказывалась на темы веры и нравственности. Однако уже после 2020 года она начала менять свои убеждения. Однажды она провела для детей в Херсонской области урок «Разговоров о важном» и делала акцент на руны, заклинания и другие аспекты, которые можно отнести к языческой культуре. О религии в целом она писала и в своей опубликованной книге «Мысли вслух». Все это вызывало в том числе и обеспокоенность у Русской православной церкви (РПЦ).