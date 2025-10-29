Дело о торте: суд обязал блогера Аселину Батыр заплатить кондитеру

«При принятии заказа сторонами не было достигнуто договоренности о цене. Согласно перепискам, до передачи торта (…) истец не согласовала стоимость. В первый же день обсуждения ответчик спросил, сколько будет стоить четырехъярусный торт, он остался без ответа. При подаче иска истец приложила чеки, квитанции и указала, что себестоимость работы составляет 440 тыс. тенге, остальные деньги она вложила в изготовление. Эти документы суд не принял, потому что объективно установить стоимость работ не представилось возможным. Документы не содержат какой-то детализации, чеки выданы задним числом», — пояснила судья.