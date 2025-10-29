Дело о торте: суд обязал блогера Аселину Батыр заплатить кондитеру

Решением суда иск кондитера был удовлетворен частично. Судья постановила взыскать с блогера задолженность за торт в сумме 200 тыс. тенге. Сумму компенсации за оскорбление части, достоинства и деловой репутации, которую суд обязал выплатить блогера — 100 тыс. тенге вместо 3 млн тенге. Также блогера обязали опубликовать опровержение в соцсетях касательно оскорблений в адрес кондитера.
«При принятии заказа сторонами не было достигнуто договоренности о цене. Согласно перепискам, до передачи торта (…) истец не согласовала стоимость. В первый же день обсуждения ответчик спросил, сколько будет стоить четырехъярусный торт, он остался без ответа. При подаче иска истец приложила чеки, квитанции и указала, что себестоимость работы составляет 440 тыс. тенге, остальные деньги она вложила в изготовление. Эти документы суд не принял, потому что объективно установить стоимость работ не представилось возможным. Документы не содержат какой-то детализации, чеки выданы задним числом», — пояснила судья.
Напомним, в конце сентября началось предварительное слушание об иске кондитера к блогеру Аселине Батыр за невыплаченную работу по изготовлению торта. Представитель кондитера Нуршат Акбергеновой в суде сообщил, что сторона готова отозвать иск, если блогер оплатит оставшиеся 500 тысяч тенге за созданный для нее торт, а также даст опровержение в СМИ, поскольку кондитеру был нанесен репутационный урон.
Второй иск кондитер подала о защите чести и достоинства, поскольку ей был нанесен репутационный урон — сумма иска составлял 3 млн тенге.