В Ростовской области открыли новый современный молодежный центр

В Кагальницком районе Ростовской области открыли молодежный центр #ДонМолодой, сообщили донские власти.
Новое современное пространство с необходимой техникой и мебелью оборудовали на площади в 160 кв. метров.
В центре организуют обучение и полезный досуг, также участники площадки будут развивать свои инициативы и интересные проекты. Предполагаются встречи, тематические и патриотические мероприятия. Молодежь сможет заниматься робототехникой и учиться управлять дронами.
— Развитие сети молодежных центров — это шаг к созданию комфортных условий для самореализации и общения молодежи. Каждый новый центр #ДонМолодой становится точкой притяжения идей, проектов и инициатив, — отметил заместитель губернатора Артем Хохлов.
Подобные центры планируют открыть во всех городах и районах Дона. С 2024 года уже работает флагманский региональный центр #ДонМолодой, а в 2025 году такие же точки развития появились в Ростове и Шахтах.
До конца 2025 года новые пространства должны открыть в Аксайском, Октябрьском и Чертковском районах. Кроме этого, планируется создание двух «добро.центров» в Зерноградском и Волгодонском районах. Развивать точки сбора активной молодежи помогает национальный проект «Молодежь и дети».
